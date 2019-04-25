Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

25 апреля 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду выросли по сравнению с предыдущими показателями, за исключением платиновых слитков, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 25 апреля подорожала на 9,52 маната, составив 2168,5455 маната, серебра - на 0,1473 маната, до 25,3405 маната, платины – подешевела на 6,8255 маната, до 1502,188, унция палладия подорожала на 46,631, до 2404,9475 маната.

Название

25.04.2019

24.04.2019

Золото

XAU

2168,5455

2159,0255

Серебро

XAG

25,3405

25,1932

Платина

XPT

1502,188

1509,0135

Палладий

XPD

2404,9475

2358,3165

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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