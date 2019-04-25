Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду выросли по сравнению с предыдущими показателями, за исключением платиновых слитков, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 25 апреля подорожала на 9,52 маната, составив 2168,5455 маната, серебра - на 0,1473 маната, до 25,3405 маната, платины – подешевела на 6,8255 маната, до 1502,188, унция палладия подорожала на 46,631, до 2404,9475 маната.
|
Название
|
25.04.2019
|
24.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2168,5455
|
2159,0255
|
Серебро
|
XAG
|
25,3405
|
25,1932
|
Платина
|
XPT
|
1502,188
|
1509,0135
|
Палладий
|
XPD
|
2404,9475
|
2358,3165
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 25 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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