Нацбанк Казахстана продал часть гособлигаций Азербайджана

25 апреля 2019 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана продал очередную часть государственных облигаций Азербайджана, находившихся в инвестиционном портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) страны, сообщает Trend со ссылкой на отчет фонда.

По данным отчета фонда, в течение марта была совершена сделка по продаже гособлигаций Азербайджана приблизительно на 30 миллиардов тенге (78,9 миллиона долларов).

На сегодняшний день в портфеле ЕНПФ остаются гособлигации Азербайджана на сумму в 54,8 миллиарда тенге (144,18 миллиона долларов). На первое марта их объем составлял 84,9 миллиарда тенге (почти 223,4 миллиона долларов).

Отметим, что в сентябре 2017 года ЕНПФ обменял облигации Международного банка Азербайджана, находившиеся в его инвестиционном портфеле, на государственные облигации страны.

Обмен осуществился в рамках реструктуризации зарубежных обязательств Международного банка Азербайджана, связанной с подготовкой к приватизации его акций.

(Автор: Азад Гасанли)

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