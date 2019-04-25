Доходность нот Центробанка Азербайджана достигла 15-месячного максимума

25 апреля 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходность нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в апреле достигла 15-месячного максимума, сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные ЦБА.

Так, на 25 апреля 2019 года процентные ставки по нотам составили 8,91 процента.

В последний раз более высокие показатели были зафиксированы девятого февраля прошлого года – 10,01 процента. В дальнейшем доходность нот снижалась на фоне увеличения их оборота.

Девятого февраля объем нот, находившихся в обороте, составлял 900 миллионов манатов, а с мая превысил один миллиард манатов. Оборот нот вновь начал сокращаться с четвертого числа этого месяца и на 25 апреля составил 874,37 миллиона манатов.

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