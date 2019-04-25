За 3 дня "Азерпочт" выплатил выплатил компенсации по проблемным кредитам на миллионы манатов

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана «Азерпочт» в течение трех дней выплатил физическим лицам компенсаций по проблемным кредитам на 8,44 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на почтового оператора.

Средства были выплачены 31 336 клиентам небанковских кредитных организаций и находящихся в процессе ликвидации банков, размер компенсации для которых составляет менее 500 манатов.

Компенсации можно получить в 1497 отделениях почты по всей республики.

Физические лица, кому причитаются компенсации на сумму более 500 манатов, смогут получить их с первого мая 2019 года. Эти средства будут выдаваться в безналичной форме с помощью пластиковых карт, которые можно приобрести в 77 отделениях почты в Баку и регионах страны.

«Азерпочт» обращает внимание на то, что компенсации в отделениях почты выдаются только клиентам небанковских кредитных организаций и находящихся в процессе ликвидации банков.

Всего «Азерпочт» планирует выплатить компенсации около 121 тысячи физических лиц, из которых почти 45 тысяч человек получат компенсации на сумму более 500 манатов каждый.

Отметим, что с 22 апреля в Азербайджане начались выплаты компенсаций по проблемным кредитам физических лиц.

Компенсации получат 602 347 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджане».

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Если сумма компенсации будет превышать 500 манатов, то эти средства будут переведены на счет физического лица, если меньше, то выплата будет осуществлена денежным переводом.

Соответствующие пластиковые карты, которые получат физические лица, будут выпускаться сроком на один год и являются бесплатными. Банки и почтовый оператор не имеют права взимать комиссию за выдачу, проведение операций с этими картами или осуществление денежных переводов.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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