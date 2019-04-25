Курс тенге составит 379,86 за доллар 26 апреля

25 апреля 2019 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 25 апреля 2019 года составил 379,92 тенге, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 379,50 тенге за доллар США, максимальный — 380,30 тенге, курс закрытия — 380 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 63,644 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 185.

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара на 15:30 (GMT +6) составляет 380,2 тенге, Алматы — 381 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 379,86 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 25 апреля составляет 378,56 тенге за 1 доллар США.

Исходя из действующего порядка определения официального курса, 26 апреля он составит 379,86 тенге за 1 доллар.

Твиттер:@vakilovfaxri

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