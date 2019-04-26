Банковские металлы в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 26 апреля подорожала на 7,7435 маната, составив 2176,0255 маната, серебра - на 0,151 маната, до 25,4915 маната, платины - на 10,302 маната, до 1512,49, палладия - на 4,879 маната, до 2409,8265 маната.
|
Название
|
26.04.2019
|
25.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2176,2890
|
2168,5455
|
Серебро
|
XAG
|
25,4915
|
25,3405
|
Платина
|
XPT
|
1512,4900
|
1502,188
|
Палладий
|
XPD
|
2409,8265
|
2404,9475
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 26 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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