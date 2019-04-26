Банковские металлы в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в пятницу выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 26 апреля подорожала на 7,7435 маната, составив 2176,0255 маната, серебра - на 0,151 маната, до 25,4915 маната, платины - на 10,302 маната, до 1512,49, палладия - на 4,879 маната, до 2409,8265 маната.

Название 26.04.2019 25.04.2019 Золото XAU 2176,2890 2168,5455 Серебро XAG 25,4915 25,3405 Платина XPT 1512,4900 1502,188 Палладий XPD 2409,8265 2404,9475

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 26 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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