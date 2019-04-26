ЦБА: В Азербайджане не будут ограничивать ставки по кредитам (версия 2)

26 апреля 2019 15:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:59)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не будут ограничены процентные ставки по кредитам в верхнем пределе.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

“На прошлой неделе этот вопрос обсуждался на высоком уровне и было принято решение, что в сложившейся ситуации подобное изменение не соответвует долгосрочным целям развития страны”, - отметил председатель ЦБА.

По словам Рустамова, отношение Центробанка к данному вопросу изначально было отрицательным.

Председатель отметил, что на данном этапе подобные изменения могут привести к ряду проблем. В частности, это приведет к снижению процентных ставок по вкладам, что снизит доходы населения и в будущем может привести к появлению теневого банкинга, который создаст новый ряд проблем.

Таким образом, этот вопрос снят с повестки.

Напомним, что ранее в парламент Азербайджана был представлен законопроект, согласно которому Палата надзора над финансовыми рынками могла начать регулирование верхних планок процентных ставок по кредитам. Изменения также позволяли Палате регулировать ставки по банковским комиссиям и другим услугам.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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