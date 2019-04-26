Нацвалюта Казахстана за неделю подешевела к доллару

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 апреля 2019 года составил 381,19 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

За торговую неделю нацвалюта к доллару подешевела на 3,78 тенге. В понедельник, 22 апреля, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 377,11 тенге за доллар, в пятницу, 26 апреля - 380,89 тенге за доллар.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 380,35 тенге за доллар США, максимальный — 381,95 тенге, курс закрытия — 381,55 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 38,80 миллиона долларов. Число сделок по операциям с валютой — 93.

В обменных пунктах Нур-Султана ( бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 382 тенге, Алматы — 382,5 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 380,89 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 26 апреля составляет 379,86 тенге за 1 доллар США.

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