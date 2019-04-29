Официальный курс маната к мировым валютам на 29 апреля

29 апреля 2019 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 апреля установлен на уровне 1,7 и 1,8966 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют

29.04.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8966

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1994

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0370

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8058

1 бразильский реал

1 BRL

0.4323

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1183

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1467

1 чешская крона

1 CZK

0.0738

100 чилийских песо

100 CLP

0.2520

1 китайский юань

1 CNY

0.2526

1 датская крона

1 DKK

0.2540

1 грузинский лари

1 GEL

0.6289

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0243

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1990

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1788

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6681

1 израильский шекель

1 ILS

0.4698

1 канадский доллар

1 CAD

1.2635

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5853

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0237

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1126

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4115

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0898

1 молдавская лея

1 MDL

0.0953

1 египетский фунт

1 EGP

0.0990

1 норвежская крона

1 NOK

0.1959

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0201

1 польский злотый

1 PLN

0.4414

1 российский рубль

1 RUB

0.0262

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2493

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3487

1 турецкая лира

1 TRY

0.2854

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0550

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0642

100 японских иен

100 JPY

1.5232

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1352

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