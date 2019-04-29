Банковские металлы в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 29 апреля подорожала на 8,4405 маната, составив 2184,7295 маната, серебра - на 0,0947 маната, до 25,5862 маната, платины - на 15,98 маната, до 1528,47, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 55,8025 маната, до 2465,6290.

Название 29.04.2019 26.04.2019 Золото XAU 2184,7295 2176,2890 Серебро XAG 25,5862 25,4915 Платина XPT 1528,4700 1512,4900 Палладий XPD 2465,6290 2409,8265

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 29 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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