Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил около 400 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 22 по 26 апреля составил 384,3 миллиона манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 298,6 миллиона манатов. Всего были размещены около трех миллионов нот по цене от 99,3053 маната до 1 000 манатов.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 32,6 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 572,9 тысячи долларов (973,4 тысячи манатов), на манатные облигации – 31,6 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на министерство финансов и Центральный банк.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 24,9 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 53,1 миллиона манатов.

Официальный курс на 29 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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