Банковские металлы в Азербайджане подешевели

30 апреля 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 апреля подешевела на 2,754 маната, составив 2181,9755 маната, серебра - на 0,1474 маната, до 25,4388 маната, платины - на 0,612 маната, до 1527,858, на унцию палладия - на 122,876 маната, до 2342,7530 маната.

Название

30.04.2019

29.04.2019

Золото

XAU

2181,9755

2184,7295

Серебро

XAG

25,4388

25,5862

Платина

XPT

1527,8580

1528,4700

Палладий

XPD

2342,7530

2465,6290

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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