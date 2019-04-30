Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 30 апреля подешевела на 2,754 маната, составив 2181,9755 маната, серебра - на 0,1474 маната, до 25,4388 маната, платины - на 0,612 маната, до 1527,858, на унцию палладия - на 122,876 маната, до 2342,7530 маната.

Название 30.04.2019 29.04.2019 Золото XAU 2181,9755 2184,7295 Серебро XAG 25,4388 25,5862 Платина XPT 1527,8580 1528,4700 Палладий XPD 2342,7530 2465,6290

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 30 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

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