Банковские металлы в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане во вторник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 30 апреля подешевела на 2,754 маната, составив 2181,9755 маната, серебра - на 0,1474 маната, до 25,4388 маната, платины - на 0,612 маната, до 1527,858, на унцию палладия - на 122,876 маната, до 2342,7530 маната.
|
Название
|
30.04.2019
|
29.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2181,9755
|
2184,7295
|
Серебро
|
XAG
|
25,4388
|
25,5862
|
Платина
|
XPT
|
1527,8580
|
1528,4700
|
Палладий
|
XPD
|
2342,7530
|
2465,6290
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 30 апреля составляет 1,7 AZN/USD.
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