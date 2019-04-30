В Азербайджане начинается выплата компенсаций по проблемным кредитам свыше 500 манатов

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня граждане Азербайджана, которым полагается компенсация по проблемным кредитам на сумму свыше 500 манатов, смогут в безналичной форме, то есть, посредством карты, получить компенсацию и обналичить ее в выделенных для этого почтовых отделениях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ООО «Азерпочт».

Стоит отметить, что в ООО «Азерпочт» могут обращаться только владельцы проблемных кредитов небанковских кредитных организаций и закрывшихся банков.

Компенсации будут выдаваться посредством карт в 77 почтовых отделениях республики.

Клиенты небанковских кредитных организаций и закрывшихся банков на основании указа Президента Азербайджана о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц от 28 февраля 2019 года, с 22 апреля могут получить компенсации по проблемным кредитам в 1497 отделениях ООО «Азерпочт».

Сегодня девятый день выплат компенсаций по проблемным кредитам.

За последние восемь дней компенсации на сумму меньше 500 манатов наличными получили 43 350 граждан.

Клиенты небанковских кредитных организаций и закрывшихся банков за семь дней получили наличными 11 347 668 манатов компенсации в ООО «Азерпочт».

Согласно списку, представленному Палатой надзора над финансовыми рынками, операции, которые осуществит ООО «Азерпочт», коснется 121 тысячи человек.

Около 45 тысяч граждан, чьи компенсации выше 500 манатов, получат их посредством карт «Азерпочт», а около 77 тысяч граждан, чьи компенсации меньше 500 манатов - наличными.

На сайте ООО «Азерпочт» (azerpost.az) размещена вся информация о гражданах, которые могут получить компенсацию наличными или посредством карт. На указанном сайте гражданин получает информацию о сумме кредита, банке или небанковской кредитной организации, где был предоставлен кредит, и полагающейся ему компенсации. Здесь же указаны отделение и адрес, где он может получить карту. После этого гражданин подходит в почтовое отделение с оригиналом и копией удостоверения личности, и подписывает необходимые документы. После этого гражданину выдается пластиковая карта и PIN-код.

Клиенты смогут получить компенсации в банкоматах и терминалах «Азерпочт», во всех АТМ ООО «MilliKart » без вычета комиссии.

К терминалам, которые входят в сеть ООО «MilliKart », относятся банки ASB (Азербайджанский промышленный банк), AccessBank, Bank Melli İran, Bank of Baku, ExpressBank, Gunay Bank, NaxçıvanBank, Unibank.

Если владельца проблемного кредита нет в стране, или он скончался, и выплата осуществлялась гарантийным лицом, а также в тех или иных спорных вопросах, только в предусмотренных законодательством случаях оплата может осуществляться по наследству или по доверенности.

Услуги по выплате компенсаций проблемных кредитов со стороны «Азерпочт» оказываются бесплатно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.