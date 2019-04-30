Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на крупную сумму

30 апреля 2019 21:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) первого мая 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены два миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 29 мая 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 30 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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