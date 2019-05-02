3% потребляемого Грузией газа поступает из России

БАКУ /Trend/ - В апреле текущего года Грузия получила шесть миллионов кубометров газа от России, что составляет около трех процентов газа, потребленного в прошлом месяце. Остальные 97 процентов (177 миллионов кубометров) были приобретены у азербайджанских компаний «SOCAR» и «Шах-Дениз Консорциум», сообщает Trend со ссылкой на tass.ru.

Согласно информации, Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10 процентов от общего объема транзита российского газа в Армению. Однако так как, начиная с 2017 года, РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только деньгами, то это первый случай с декабря 2017 года, когда в Грузию поступал российский газ.

В апреле текущего года экс-министр экономики Грузии Георгий Кобулия заявил, что Грузия договорилась с "Газпромом" о закупке газа, однако на тот момент информация о конкретном количестве закупаемого газа не была доступна.

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