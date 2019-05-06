Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на крупную сумму

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого мая 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены два миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 27 дней. Срок погашения нот – четвертое июня 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на шестое мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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