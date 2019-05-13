Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник снизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 13 мая подешевела на 4,3775 маната, составив 2183,0125 маната, серебра - на 0,1518 маната, до 24,9944 маната, платины - на 6,0775 маната, до 1451,4515, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем - на 39,9245 маната, до 2273,104.
|
Название
|
13.05.2019
|
10.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2183.0125
|
2187.3900
|
Серебро
|
XAG
|
24.9944
|
25.1462
|
Платина
|
XPT
|
1451.4515
|
1457.5290
|
Палладий
|
XPD
|
2273.1040
|
2233.1795
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 13 мая составляет 1,7 AZN/USD.
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