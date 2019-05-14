Китайские биржи открылись в минусе на фоне торговых противоречий с США

14 мая 2019 06:26 (UTC+04:00)

Фондовые биржи Китая на фоне обострения торгового конфликта с США открылись в среду с падения котировок, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 1,9% - до 28009,15 пункта,

Shanghai Composite снизился на 0,17% - до 2898,89 пункта, Shenzhen Composite потерял 0,74 % - 1540,27 пункта.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп считает, что Китай по-прежнему заинтересован в торговой сделке с США
США 00:54
Объем реализованных товаров на бирже Узбекистана уменьшился вдвое
Бизнес 13 мая 22:59
Китай в июне введет ответные пошлины против США
Китай 13 мая 20:24
Китай 1 июня введет ответные пошлины на товары из США
В мире 13 мая 17:28
В Азербайджане готовятся к открытию семенной биржи
Бизнес 13 мая 17:13
Китай объявил о введении ответных пошлин на продукцию из США
В мире 13 мая 16:43
Лента новостей
Военсовет Судана сообщил о продолжении диалога с оппозицией, несмотря на провокации
Другие страны 07:30
Азербайджан будет экспортировать текстильную продукцию в РФ и ОАЭ
Бизнес 07:19
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Другие страны 07:06
США запретили Европе разрабатывать собственное оружие - СМИ
В мире 07:00
Пентагон подготовил план по отправке до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток
США 06:40
В Мексике три человека погибли в результате перестрелки на рынке
Другие страны 06:05
Финляндия предложила провести встречу Путина и Трампа
Европа 05:50
Главы МИД Японии и Южной Кореи могут встретиться в конце мая в Париже
Другие страны 05:28
Американская лунная программа получила название "Артемида"
В мире 05:09