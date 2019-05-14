Китайские биржи открылись в минусе на фоне торговых противоречий с США

Фондовые биржи Китая на фоне обострения торгового конфликта с США открылись в среду с падения котировок, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гонконгский индекс Hang Seng Index опустился на 1,9% - до 28009,15 пункта,

Shanghai Composite снизился на 0,17% - до 2898,89 пункта, Shenzhen Composite потерял 0,74 % - 1540,27 пункта.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

В ответ в понедельник китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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