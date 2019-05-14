Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

14 мая 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 14 мая подорожала на 26,1035 маната, составив 2209,116 маната, серебра - на 0,1907 маната, до 25,1851 маната, платины - на 16,3115 маната, до 1467,763 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем - на 10,9565 маната, до 2262,1475 маната.

Название

14.05.2019

13.05.2019

Золото

XAU

2209.1160

2183.0125

Серебро

XAG

25.1851

24.9944

Платина

XPT

1467.7630

1451.4515

Палладий

XPD

2262.1475

2273.1040

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 14 мая составляет 1,7 AZN/USD.

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