В Азербайджане запустится система мгновенных платежей

БАКУ /Trend/ - Оборот национальной платежной системы Азербайджана за последние три года вырос на 73 процента и составил 174 миллиарда манатов.

Об этом, как передает Trend, сказала в четверг директор департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кямаля Гурбанова на Саммите по финансовым технологиям на тему "Новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме: инновационные решения, финансовые технологии и безопасность" в Баку.

По ее словам, за последние три года во всех типах безналичных расчетов в Азербайджане наблюдается рост.

Гурбанова отметила, что Государственная программа по расширению цифровых платежей в Азербайджане в 2018-2020 годах, подписанная Президентом Ильхамом Алиевым включает четыре направления, 16 приоритетов и более 60 мер.

ЦБА, добавила она, планирует в рамках госпрограммы до конца 2019 года запустить систему мгновенных платежей.

Директор департамента сказала, что сначала планируется запустить систему расчета между физическими лицами, а в 2020 году - между юридическими лицами.

(Авторы: Сара Исрафилбекова, Хейраддин Насирзаде)

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