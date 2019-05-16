Банковский счет в Азербайджане можно будет открыть онлайн

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане станет возможно открывать банковский счет онлайн, не выходя из дома.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг заведующий сектором платежных систем Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Тамерлан Рустамов на Саммите по финансовым технологиям под названием "Новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме: инновационные решения, финансовые технологии и безопасность" в Баку.

Он отметил, что в связи с этим Палата ведет переговоры с Центральным банком (ЦБА): "Эта процедура включает три главные цели - трансформация, инклюзивность, конкуренция".

Рустамов отметил, что физические лица смогут открыть банковские счета несколькими способами: "Первый подход заключается в открытии банковского счета с использованием программного обеспечения банка".

Другой подход, отметил Рустамов, предусматривает открытие банковских счетов посредством видеосвязи.

Отметим, что в Баку проходит "Неделя финансовых и цифровых технологий". Саммит финансовых технологий (Fintex Summit) проходит в рамках этой недели. В мероприятии принимают участие около 100 представителей международных организаций и влиятельных компаний из США, СНГ, Европы, Японии, Индии и других.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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