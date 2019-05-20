Азербайджанским банкам нужно наращивать капитализацию для борьбы с проблемными активами - Корпорация страхования

20 мая 2019 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана и Центральный банк должны обеспечить необходимую ликвидность для развития экономики страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент Корпорации страхования депозитов Кореи Джу Хьюн Ким на международной конференции на тему "Решение проблемных кредитов: опыт Азербайджана и Республики Корея", организованной Центром экономических реформ и коммуникаций и посольством Республики Корея в Азербайджане совместно с Корейским институтом развития.

Президент Корпорации сказал, что обеспечение государством ликвидности для экономики важно, потому что мировые финансовые рынки в настоящее время находятся на этапе замораживания, что приводит к кризису в кредитном секторе.

Далее Джу Хьюн Ким отметил, что для улучшения ликвидности следует увеличить капитализацию банков для удаления "токсичных" активов из их баланса.

Президент Корпорации также подчеркнул, что Республика Корея обладает уникальным опытом с точки зрения стремительного экономического развития. Причину столь быстрого развития Джу Хьюн Ким связывает с грамотным госуправлением, а также с созданием институциональных структур, финансовых рынков и сфер промышленности.

Джу Хьюн Ким высказал интерес к участию в проходящей в Баку конференции, объясняя это тем, что Республика Корея, в свою очередь, также может воспользоваться опытом интенсивно развивающегося Азербайджана.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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