Visa Signature АтаБанк предлагает премиальные возможности

29 мая 2019 11:41 (UTC+04:00)

Как известно, пару месяцев назад впервые в Азербайджане и Юго-Восточной Европе ОАО «АтаБанк» совместно с международной платежной системой VİSA начал эмитировать карту Visa Signature. Эта премиальная карта продолжает радовать клиентов особыми услугами и льготами.

Программа международной система VİSA «Мы делаем ваше путешествие более комфортным» предлагает специальные привилегии. Тем самым, владельцы карточек Visa Signature АтаБанк получат в путешествиях различные преимущества:

  • Доступ в VIP-залы более 1000 международных аэропортов – 4 раза бесплатно с картой Visa Signature
  • 30%-я скидка на аренду автомобилей от компаний мирового масштаба
  • Эксклюзивные услуги в отелях, входящих в программу Visa Luxury Hotel Collection
  • 12%-я скидка на бронирование отелей на сайте agoda.com.

К тому же предлагаются следующие услуги в транзитных полетах через Киев или Минск:

  • Fast track услуга в национальном аэропорту Минска
  • 50%-я скидка на услуги Uber в аэропортах «Киев» и «Борисполь»
  • Бесплатная упаковка багажа в аэропорту «Борисполь».

Вдобавок владельцы карточек Visa Signature АтаБанк получат в подарок платежную карту Visa Classic и скидку в 50% на аренду депозитных ячеек.

Подробнее о карте Visa Signature можно узнать, позвонив по номеру горячей линии 136 или посетив интернет-страницу банка https://atabank.com/ru/individuals/plastic-cards/visa-signature .

Функционирующий более 25 лет ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОАО «АтаБанк» продолжает увеличивать количество филиалов
Бизнес 26 мая 2015 09:00
«АтаBаnк» оказал банковские услуги во время “Tour d’Azerbaijan”
Бизнес 13 мая 2015 10:43
«АтаBank» в очередной раз поддерживает международное спортивное событие
Бизнес 6 мая 2015 13:39
Лента новостей
SOCAR продолжает переговоры по приобретению акций Антипинского НПЗ
Энергетика 13:12
МВД Азербайджана об обеспечении безопасности болельщиков финала Лиги Европы УЕФА (ФОТО)
Общество 13:03
В оккупированный Карабах армянофил Познер все-таки ехать не решился
Азербайджан 13:01
УЕФА объявил, что новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Другие страны 12:57
Самая молодая звезда мирового джаза выступит в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:54
Сергей Марков: Азербайджан один из центров международного диалога между народами мира
Политика 12:54
ЦИК: В Азербайджане зарегистрировано 19 избирателей с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами
Политика 12:48
Администрация Президента Азербайджана: В Армении идеология нацизма осуществляется как государственная политика
Политика 12:40
Хулио Иглесиас назвал условия для проведения анализа ДНК на отцовство
В мире 12:35