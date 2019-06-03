Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота третьего июня подорожала на 33,8385 маната, составив 2231,3775 маната, серебра - на 0,1982 маната, до 24,8961 маната, платины – на 12,325 маната, до 1362,635, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 39,44 маната, составив 2287,5285 маната.
|
Название
|
03.06.2019
|
31.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2231.3775
|
2197.5390
|
Серебро
|
XAG
|
24.8961
|
24.6979
|
Платина
|
XPT
|
1362.6350
|
1350.3100
|
Палладий
|
XPD
|
2287.5285
|
2326.9685
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на третье июня составляет 1,7 AZN/USD.
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