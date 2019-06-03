Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота третьего июня подорожала на 33,8385 маната, составив 2231,3775 маната, серебра - на 0,1982 маната, до 24,8961 маната, платины – на 12,325 маната, до 1362,635, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 39,44 маната, составив 2287,5285 маната.

Название 03.06.2019 31.05.2019 Золото XAU 2231.3775 2197.5390 Серебро XAG 24.8961 24.6979 Платина XPT 1362.6350 1350.3100 Палладий XPD 2287.5285 2326.9685

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на третье июня составляет 1,7 AZN/USD.

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