SOFAZ сократил продажу инвалюты азербайджанским банкам

3 июня 2019 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в мае 2019 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 352,4 миллиона долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отметим, что в январе текущего года SOFAZ реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 634,9 миллиона долларов, в феврале - 316,2 миллиона долларов, в марте - 600,5 миллиона долларов, а в апреле - 423,7 миллиона долларов.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Официальный курс на третье июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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