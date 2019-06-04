Золото и серебро в Азербайджане дорожает

4 июня 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота четвертого июня подорожала на 17,8755 маната, составив 2249,253 маната, серебра - на 0,167 маната, до 25,0631 маната, платины – на 30,9825 маната, до 1393,6175, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 34,4675 маната, составив 2253,061.

Название

04.06.2019

03.06.2019

Золото

XAU

2249.2530

2231.3775

Серебро

XAG

25.0631

24.8961

Платина

XPT

1393.6175

1362.6350

Палладий

XPD

2253.0610

2287.5285

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на четвертое июня составляет 1,7 AZN/USD.

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