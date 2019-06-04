Золото и серебро в Азербайджане дорожает

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота четвертого июня подорожала на 17,8755 маната, составив 2249,253 маната, серебра - на 0,167 маната, до 25,0631 маната, платины – на 30,9825 маната, до 1393,6175, цена на унцию палладия опустилась по сравнению с предыдущим показателем на 34,4675 маната, составив 2253,061.
|
Название
|
04.06.2019
|
03.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2249.2530
|
2231.3775
|
Серебро
|
XAG
|
25.0631
|
24.8961
|
Платина
|
XPT
|
1393.6175
|
1362.6350
|
Палладий
|
XPD
|
2253.0610
|
2287.5285
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на четвертое июня составляет 1,7 AZN/USD.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.