SOCAR в 2018 году сократила денежные средства в Межбанке Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR в 2018 году сократила объем денежных средств, размещенных в Международном банке Азербайджана (МБА) на 17,4 процента, сообщает Trend со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2018 год.

Согласно отчету, SOCAR разместила в Межбанке 1,3 миллиарда манатов.

В отчете говорится, что SOCAR держит средства в ведущих финансовых учреждениях в Азербайджане, а большая часть средств госкомпании размещена в МБА.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, объем средств SOCAR в МБА составил 1,5 миллиарда манатов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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