Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

8 июня 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

27 мая

1,7

3 июня

1,7

28 мая

-

4 июня

1,7

29 мая

1,7

5 июня

-

30 мая

1,7

6 июня

-

31 мая

1,7

7 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0154 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9092 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

27 мая

1,9052

3 июня

1,9001

28 мая

-

4 июня

1,9120

29 мая

1,8981

5 июня

-

30 мая

1,8938

6 июня

-

31 мая

1,8918

7 июня

1,9155

Средний курс за неделю

1,8972

Средний курс за неделю

1,9092

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

27 мая

0,0264

3 июня

0,0259

28 мая

-

4 июня

0,0260

29 мая

0,0263

5 июня

-

30 мая

0,0262

6 июня

-

31 мая

0,0260

7 июня

0,0262

Средний курс за неделю

0,0262

Средний курс за неделю

0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0026 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2915 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

27 мая

0,2794

3 июня

0,2903

28 мая

-

4 июня

0,2915

29 мая

0,2814

5 июня

-

30 мая

0,2826

6 июня

-

31 мая

0,2877

7 июня

0,2929

Средний курс за неделю

0,2828

Средний курс за неделю

0,2915

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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