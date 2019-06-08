Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
27 мая
|
1,7
|
3 июня
|
1,7
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
1,7
|
29 мая
|
1,7
|
5 июня
|
-
|
30 мая
|
1,7
|
6 июня
|
-
|
31 мая
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0154 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9092 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
27 мая
|
1,9052
|
3 июня
|
1,9001
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
1,9120
|
29 мая
|
1,8981
|
5 июня
|
-
|
30 мая
|
1,8938
|
6 июня
|
-
|
31 мая
|
1,8918
|
7 июня
|
1,9155
|
Средний курс за неделю
|
1,8972
|
Средний курс за неделю
|
1,9092
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
27 мая
|
0,0264
|
3 июня
|
0,0259
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
0,0260
|
29 мая
|
0,0263
|
5 июня
|
-
|
30 мая
|
0,0262
|
6 июня
|
-
|
31 мая
|
0,0260
|
7 июня
|
0,0262
|
Средний курс за неделю
|
0,0262
|
Средний курс за неделю
|
0,0260
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0026 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2915 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
27 мая
|
0,2794
|
3 июня
|
0,2903
|
28 мая
|
-
|
4 июня
|
0,2915
|
29 мая
|
0,2814
|
5 июня
|
-
|
30 мая
|
0,2826
|
6 июня
|
-
|
31 мая
|
0,2877
|
7 июня
|
0,2929
|
Средний курс за неделю
|
0,2828
|
Средний курс за неделю
|
0,2915
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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