Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 27 мая 1,7 3 июня 1,7 28 мая - 4 июня 1,7 29 мая 1,7 5 июня - 30 мая 1,7 6 июня - 31 мая 1,7 7 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0154 маната (0,8 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9092 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 27 мая 1,9052 3 июня 1,9001 28 мая - 4 июня 1,9120 29 мая 1,8981 5 июня - 30 мая 1,8938 6 июня - 31 мая 1,8918 7 июня 1,9155 Средний курс за неделю 1,8972 Средний курс за неделю 1,9092

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната (1,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 27 мая 0,0264 3 июня 0,0259 28 мая - 4 июня 0,0260 29 мая 0,0263 5 июня - 30 мая 0,0262 6 июня - 31 мая 0,0260 7 июня 0,0262 Средний курс за неделю 0,0262 Средний курс за неделю 0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0026 маната (0,9 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2915 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 27 мая 0,2794 3 июня 0,2903 28 мая - 4 июня 0,2915 29 мая 0,2814 5 июня - 30 мая 0,2826 6 июня - 31 мая 0,2877 7 июня 0,2929 Средний курс за неделю 0,2828 Средний курс за неделю 0,2915

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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