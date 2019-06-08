Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил почти 185 млн манатов

8 июня 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с третьего по седьмое июня составил 184,9 миллиона манатов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 99,4 миллиона манатов. Всего было размещено миллион нот по цене 99,4587 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 82,7 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 94,4 тысячи долларов (160,5 тысячи манатов), на манатные облигации – 82,5 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на министерство финансов и Центральный банк Азербайджана.

Объем операций РЕПО составил 2,7 миллиона манатов.

Официальный курс на восьмое июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:15
Объемы мгновенных денежных переводов в Азербайджане растут
Бизнес 09:30
Центробанк Азербайджана отмечает рост денежной массы
Финансы 7 июня 17:53
SOCAR в 2018 году сократила денежные средства в Межбанке Азербайджана
Финансы 7 июня 14:52
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов
Финансы 7 июня 14:30
Центробанк Азербайджана видит предпосылки для дальнейшего роста валютных резервов
Экономика 7 июня 12:43
Лента новостей
Система древних подземных дорог в Ичеришехер не сохранилась до наших дней в первозданном виде
Общество 16:19
В Баку прошла акция "Благословенный свет Рамазана" (ФОТО)
Социум 15:57
Какой будет погода в воскресенье?
Общество 15:32
Азербайджанская картина признана лучшим драматическим фильмом в Японии (ФОТО)
Культура 15:30
На крупнейшем космодроме мира обновят инфраструктуру
Бизнес 15:28
В Баку состоялось мероприятие для детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТО)
Социум 15:25
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку изделий медицинского назначения
Тендеры 15:20
В Узбекистане приостановлено строительство автомобильного завода
Бизнес 15:02
В Туркменистане расширяют производство стиральных порошков
Бизнес 14:54