Золото и серебро в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в четверг выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 13 июня подорожала на 4,0885 маната, составив 2269,245 маната, серебра - на 0,0288 маната, до 25,1396 маната, цена на унцию платины понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 9,962 маната, до 1381,488 маната, цена на унцию палладия выросла по сравнению с предыдущим показателем на 13,9995 маната, составив 2393,974 маната.
|
Название
|
13.06.2019
|
12.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2269.2450
|
2265.1565
|
Серебро
|
XAG
|
25.1396
|
25.1684
|
Платина
|
XPT
|
1381.4880
|
1391.4500
|
Палладий
|
XPD
|
2393.9740
|
2379.9745
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 13 июня составляет 1,7 AZN/USD.
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