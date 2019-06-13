Золото и серебро в Азербайджане дорожают

13 июня 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в четверг выросли по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 13 июня подорожала на 4,0885 маната, составив 2269,245 маната, серебра - на 0,0288 маната, до 25,1396 маната, цена на унцию платины понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 9,962 маната, до 1381,488 маната, цена на унцию палладия выросла по сравнению с предыдущим показателем на 13,9995 маната, составив 2393,974 маната.

Название

13.06.2019

12.06.2019

Золото

XAU

2269.2450

2265.1565

Серебро

XAG

25.1396

25.1684

Платина

XPT

1381.4880

1391.4500

Палладий

XPD

2393.9740

2379.9745

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 13 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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