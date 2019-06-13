Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 18 июня состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 364 дня. Срок погашения облигаций – 16 июня 2020 года.

В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 13 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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