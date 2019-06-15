Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил почти 300 млн манатов

15 июня 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 10 по 14 июня составил 299,9 миллиона манатов, сообщает Trend в субботу со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 219,3 миллиона манатов. Всего были размещены 2,2 миллиона нот по цене от 99,4966 маната до 101,8365 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 66,1 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 132,3 тысячи долларов (224,9 тысячи манатов), на манатные облигации – 65,9 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на министерство финансов Азербайджана.

Объем операций РЕПО составил 14,4 миллиона манатов.

Официальный курс на 15 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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