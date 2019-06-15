Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

15 июня 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

3 июня

1,7

10 июня

1,7

4 июня

1,7

11 июня

1,7

5 июня

-

12 июня

1,7

6 июня

-

13 июня

1,7

7 июня

1,7

14 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0059 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,922 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

3 июня

1,9001

10 июня

1,9223

4 июня

1,9120

11 июня

1,9239

5 июня

-

12 июня

1,9268

6 июня

-

13 июня

1,9206

7 июня

1,9155

14 июня

1,9164

Средний курс за неделю

1,9092

Средний курс за неделю

1,922

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0263 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

3 июня

0,0259

10 июня

0,0262

4 июня

0,0260

11 июня

0,0263

5 июня

-

12 июня

0,0263

6 июня

-

13 июня

0,0262

7 июня

0,0262

14 июня

0,0263

Средний курс за неделю

0,0260

Средний курс за неделю

0,0263

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0014 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2915 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

3 июня

0,2903

10 июня

0,2906

4 июня

0,2915

11 июня

0,2936

5 июня

-

12 июня

0,2929

6 июня

-

13 июня

0,2911

7 июня

0,2929

14 июня

0,2892

Средний курс за неделю

0,2915

Средний курс за неделю

0,2915

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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