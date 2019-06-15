Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 3 июня 1,7 10 июня 1,7 4 июня 1,7 11 июня 1,7 5 июня - 12 июня 1,7 6 июня - 13 июня 1,7 7 июня 1,7 14 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0059 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,922 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 3 июня 1,9001 10 июня 1,9223 4 июня 1,9120 11 июня 1,9239 5 июня - 12 июня 1,9268 6 июня - 13 июня 1,9206 7 июня 1,9155 14 июня 1,9164 Средний курс за неделю 1,9092 Средний курс за неделю 1,922

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0263 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 3 июня 0,0259 10 июня 0,0262 4 июня 0,0260 11 июня 0,0263 5 июня - 12 июня 0,0263 6 июня - 13 июня 0,0262 7 июня 0,0262 14 июня 0,0263 Средний курс за неделю 0,0260 Средний курс за неделю 0,0263

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0014 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2915 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 3 июня 0,2903 10 июня 0,2906 4 июня 0,2915 11 июня 0,2936 5 июня - 12 июня 0,2929 6 июня - 13 июня 0,2911 7 июня 0,2929 14 июня 0,2892 Средний курс за неделю 0,2915 Средний курс за неделю 0,2915

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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