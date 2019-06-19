Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 19 июня подорожала на 6,154 маната, составив 2287.5285 маната, серебра - на 0,2135 маната, до 25.4777 маната, платины - на 16,5155 маната, до 1364.0630, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 39,0575 маната, составив 2525.4010.
|
Название
|
19.06.2019
|
18.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2287.5285
|
2281.3745
|
Серебро
|
XAG
|
25.4777
|
25.2642
|
Платина
|
XPT
|
1364.0630
|
1347.5475
|
Палладий
|
XPD
|
2525.4010
|
2486.3435
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 19 июня составляет 1,7 AZN/USD.
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