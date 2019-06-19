Золото и серебро в Азербайджане подорожали

19 июня 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в среду повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 19 июня подорожала на 6,154 маната, составив 2287.5285 маната, серебра - на 0,2135 маната, до 25.4777 маната, платины - на 16,5155 маната, до 1364.0630, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 39,0575 маната, составив 2525.4010.

Название

19.06.2019

18.06.2019

Золото

XAU

2287.5285

2281.3745

Серебро

XAG

25.4777

25.2642

Платина

XPT

1364.0630

1347.5475

Палладий

XPD

2525.4010

2486.3435

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 19 июня составляет 1,7 AZN/USD.

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