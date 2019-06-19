Страны ШОС хотят увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах

БАКУ /Trend/ - Страны-члены ШОС продолжают работу над дорожной картой по повышению доли национальных валют во взаимных расчетах, сообщается в декларации по итогам саммита организации в Бишкеке, передает Trend со ссылкой на сайт Кремля.

14 июня в Бишкеке прошел саммит ШОС. В нем приняли участие главы всех стран-участниц: России, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана, а также главы стран-наблюдателей: Беларуси, Афганистана, Монголии и Ирана. По итогам саммита стороны подписали 22 совместных документа, в том числе Бишкекскую декларацию, в которой отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС, и дорожную карту по урегулированию ситуации в Афганистане.

Как сообщается, государства-члены отметили проводимую работу по изучению вопросов создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и высказались за продолжение соответствующих консультаций. Они считают важным расширять практику использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами-членами ШОС.

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