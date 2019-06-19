Страны ШОС хотят увеличить долю нацвалют во взаиморасчетах

19 июня 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страны-члены ШОС продолжают работу над дорожной картой по повышению доли национальных валют во взаимных расчетах, сообщается в декларации по итогам саммита организации в Бишкеке, передает Trend со ссылкой на сайт Кремля.

14 июня в Бишкеке прошел саммит ШОС. В нем приняли участие главы всех стран-участниц: России, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана, а также главы стран-наблюдателей: Беларуси, Афганистана, Монголии и Ирана. По итогам саммита стороны подписали 22 совместных документа, в том числе Бишкекскую декларацию, в которой отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию деятельности ШОС, и дорожную карту по урегулированию ситуации в Афганистане.

Как сообщается, государства-члены отметили проводимую работу по изучению вопросов создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и высказались за продолжение соответствующих консультаций. Они считают важным расширять практику использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами-членами ШОС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэнерго Узбекистана рассказало о разработке нового месторождения с китайской компанией (Эксклюзив)
Энергетика 13:17
Растут инвестиции в сферу охраны окружающей среды Казахстана
Бизнес 13:13
В Казахстане снизилось производство некоторых металлов
Бизнес 13:10
КТК-Казахстан закупит комплектующие изделия
Тендеры 12:09
СП «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» инвестирует свыше $700 млн в добычу газа
Энергетика 11:56
В Казахстане растет промышленное производство
Бизнес 11:39
Лента новостей
Минэнерго Узбекистана рассказало о разработке нового месторождения с китайской компанией (Эксклюзив)
Энергетика 13:17
Растут инвестиции в сферу охраны окружающей среды Казахстана
Бизнес 13:13
В Казахстане снизилось производство некоторых металлов
Бизнес 13:10
Американский миллиардер Стив Шварцман выделил Оксфордскому университету $188 млн
Другие страны 13:01
Глава Администрации Президента Азербайджана принял участие в международной встрече по вопросам безопасности
Политика 13:00
В Азербайджане осенью повысятся трудовые пенсии
Общество 12:56
Закир Гасанов: Личный состав должен воспитываться в духе любви к Родине и ненависти к врагу (ФОТО)
Политика 12:49
Во Вьетнаме обнаружили следы первобытных людей, живших 9 тысяч лет назад
Другие страны 12:46
Торговый дом Азербайджана откроется в Нур-Султане
Экономика 12:41