Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

21 июня 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 июня состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1092 дня. Процентная ставка будет составлять девять процентов годовых. Выплаты по процентам в течение периода обращения будут осуществлены шесть раз. Срок погашения облигаций – 21 июня 2022 года.

В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 21 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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