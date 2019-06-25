Министр экономики Грузии комментирует колебание курса лари

25 июня 2019 15:07 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Грузии избрали нового председателя парламента
Грузия 15:44
В Грузии предложили организовать автобусные перевозки из Баку для российских туристов
Экономика 14:44
«Банк Грузии» выделит инвестиции с целью содействия туризму
Туризм 14:26
Лари вновь рекордно обесценился
Финансы 13:09
Акция у здания парламента Грузии возобновится
Грузия 11:44
Грузинская компания расширяет туристический бизнес
Туризм 09:52
Лента новостей
Российская писательница и журналистка приглашает в Азербайджан (ФОТО)
Путешествия 15:45
В Грузии избрали нового председателя парламента
Грузия 15:44
Азербайджан приглашает Черногорию инвестировать в приоритетные отрасли экономики
Экономика 15:42
Президент Ильхам Алиев принял Рамиля Усубова (ФОТО)
Политика 15:37
Болтон назвал трехсторонние консультации с Россией и Израилем продуктивными
Другие страны 15:33
МЧС обратилось к водителям по поводу приоритетного движения транспорта специального назначения (ВИДЕО)
Общество 15:26
Узбекские авиалинии объявляет тендер на приобретение автозапчастей
Тендеры 15:15
Борцы Азербайджана одержали две победы на Вторых Евроиграх в Минске
Общество 15:13
Путин на G20 встретится с наследным принцем Саудовской Аравии
Россия 15:06