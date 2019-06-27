Золото и серебро в Азербайджане подешевели

27 июня 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в четверг понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 27 июня подешевела на 50,201 маната, составив 2391.0840 маната, серебра - на 0,3974 маната, до 25.9233 маната, унция платины понизилась - на 2,499 маната, до 1382.4315 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,4675 маната, составив 2599.0025 маната.

Название

27.06.2019

25.06.2019

Золото

XAU

2391.0840

2441.2850

Серебро

XAG

25.9233

26.3207

Платина

XPT

1382.4315

1384.9305

Палладий

XPD

2599.0025

2599.4700

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 27 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Текст: Бадалов Ровшан. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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