Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в четверг понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 27 июня подешевела на 50,201 маната, составив 2391.0840 маната, серебра - на 0,3974 маната, до 25.9233 маната, унция платины понизилась - на 2,499 маната, до 1382.4315 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,4675 маната, составив 2599.0025 маната.
|
Название
|
27.06.2019
|
25.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2391.0840
|
2441.2850
|
Серебро
|
XAG
|
25.9233
|
26.3207
|
Платина
|
XPT
|
1382.4315
|
1384.9305
|
Палладий
|
XPD
|
2599.0025
|
2599.4700
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 27 июня составляет 1,7 AZN/USD.
(Текст: Бадалов Ровшан. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @badalov_rovshan
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