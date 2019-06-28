Официальный курс маната к мировым валютам на 28 июня

28 июня 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 июня установлен на уровне 1,7 и 1, 9318 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

28.06.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9318

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1916

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0398

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8325

1 бразильский реал

1 BRL

0.4450

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1199

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1470

1 чешская крона

1 CZK

0.0759

100 чилийских песо

100 CLP

0.2500

1 китайский юань

1 CNY

0.2473

1 датская крона

1 DKK

0.2588

1 грузинский лари

1 GEL

0.5935

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2177

1 индийская рупия

1 INR

0.0246

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1542

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1832

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7430

1 израильский шекель

1 ILS

0.4757

1 канадский доллар

1 CAD

1.2980

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6039

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0236

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4105

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0886

1 молдавская лея

1 MDL

0.0938

1 египетский фунт

1 EGP

0.1018

1 норвежская крона

1 NOK

0.1996

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0199

1 польский злотый

1 PLN

0.4544

1 российский рубль

1 RUB

0.0269

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2559

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3632

1 турецкая лира

1 TRY

0.2942

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0548

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0650

100 японских иен

100 JPY

1.5793

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1389

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 09:49
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 27 июня 09:58
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 июня
Финансы 27 июня 09:48
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Финансы 25 июня 18:05
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 25 июня 09:55
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 июня
Финансы 25 июня 09:46
Лента новостей
В Туркменистане обсудили совместные с японскими компаниями проекты
Туркменистан 09:53
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 09:49
Объемы продаж нефтепродуктов НПЗ Star выросли на четверть
Энергетика 09:47
Турецкая компания строит линию электропередачи из Туркменистана в Южную Азию
Бизнес 09:43
200 молодых азербайджанцев смогут получить высшее образование в Венгрии
Общество 09:36
Туркменский банк выделит кредиты на развитие агропрома
Финансы 09:24
Трамп на встрече с Путиным предложил обсудить вопросы торговли и разоружения
Другие страны 09:21
В министерстве культуры Азербайджана состоялась встреча с индийской делегацией (ФОТО)
Общество 09:20
Деловые круги Турции готовы наращивать сотрудничество с Туркменистаном
Туркменистан 09:18