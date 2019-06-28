Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 28 июня подорожала на 21,7005 маната, составив 2412, 7845 маната, серебра - на 0,091 маната, до 26, 0143 маната, унция платины подорожала на 4,1905 маната, до 1386, 6220 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 56,202 маната, составив 2655, 2045 маната.
|
Название
|
28.06.2019
|
27.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2412.7845
|
2391.0840
|
Серебро
|
XAG
|
26.0143
|
25.9233
|
Платина
|
XPT
|
1386.6220
|
1382.4315
|
Палладий
|
XPD
|
2655.2045
|
2599.0025
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 28 июня составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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