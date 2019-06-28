Золото и серебро в Азербайджане подорожали

28 июня 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 28 июня подорожала на 21,7005 маната, составив 2412, 7845 маната, серебра - на 0,091 маната, до 26, 0143 маната, унция платины подорожала на 4,1905 маната, до 1386, 6220 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 56,202 маната, составив 2655, 2045 маната.

Название

28.06.2019

27.06.2019

Золото

XAU

2412.7845

2391.0840

Серебро

XAG

26.0143

25.9233

Платина

XPT

1386.6220

1382.4315

Палладий

XPD

2655.2045

2599.0025

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 28 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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