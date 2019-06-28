Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

28 июня 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 27 июня составил 19,5 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 17,8 миллиона манатов.

В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (47,1 тысячи долларов – 80,1 тысячи манатов) и манатным облигациям Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и министерства финансов (17,7 миллиона манатов).

Объем осуществленных операций РЕПО составил 1,6 миллиона манатов.

Официальный курс на 28 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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