Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

29 июня 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

17 июня

1,7

24 июня

1,7

18 июня

1,7

25 июня

1,7

19 июня

1,7

26 июня

-

20 июня

1,7

27 июня

1,7

21 июня

1,7

28 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9338 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

17 июня

1,9164

24 июня

1,9338

18 июня

1,9097

25 июня

1,9396

19 июня

1,9020

26 июня

-

20 июня

1,9143

27 июня

1,9300

21 июня

1,9202

28 июня

1,9318

Средний курс за неделю

1,9125

Средний курс за неделю

1,9338

Средневзвешенный курс составил 0,0270 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

17 июня

0,0263

24 июня

0,0269

18 июня

0,0264

25 июня

0,0272

19 июня

0,0265

26 июня

-

20 июня

0,0267

27 июня

0,0269

21 июня

0,0270

28 июня

0,0269

Средний курс за неделю

0,0266

Средний курс за неделю

0,0270

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0003 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3921 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

17 июня

0,2892

24 июня

0,2945

18 июня

0,2896

25 июня

0,2933

19 июня

0,2889

26 июня

-

20 июня

0,2940

27 июня

0,2943

21 июня

0,2947

28 июня

0,2942

Средний курс за неделю

0,2913

Средний курс за неделю

0,3921

(Автор: Сара Исрафилбекова. Реактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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