Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
17 июня
|
1,7
|
24 июня
|
1,7
|
18 июня
|
1,7
|
25 июня
|
1,7
|
19 июня
|
1,7
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
1,7
|
27 июня
|
1,7
|
21 июня
|
1,7
|
28 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9338 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
17 июня
|
1,9164
|
24 июня
|
1,9338
|
18 июня
|
1,9097
|
25 июня
|
1,9396
|
19 июня
|
1,9020
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
1,9143
|
27 июня
|
1,9300
|
21 июня
|
1,9202
|
28 июня
|
1,9318
|
Средний курс за неделю
|
1,9125
|
Средний курс за неделю
|
1,9338
Средневзвешенный курс составил 0,0270 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
17 июня
|
0,0263
|
24 июня
|
0,0269
|
18 июня
|
0,0264
|
25 июня
|
0,0272
|
19 июня
|
0,0265
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
0,0267
|
27 июня
|
0,0269
|
21 июня
|
0,0270
|
28 июня
|
0,0269
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0270
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0003 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3921 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
17 июня
|
0,2892
|
24 июня
|
0,2945
|
18 июня
|
0,2896
|
25 июня
|
0,2933
|
19 июня
|
0,2889
|
26 июня
|
-
|
20 июня
|
0,2940
|
27 июня
|
0,2943
|
21 июня
|
0,2947
|
28 июня
|
0,2942
|
Средний курс за неделю
|
0,2913
|
Средний курс за неделю
|
0,3921
(Автор: Сара Исрафилбекова. Реактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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