Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 17 июня 1,7 24 июня 1,7 18 июня 1,7 25 июня 1,7 19 июня 1,7 26 июня - 20 июня 1,7 27 июня 1,7 21 июня 1,7 28 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,002 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9338 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 17 июня 1,9164 24 июня 1,9338 18 июня 1,9097 25 июня 1,9396 19 июня 1,9020 26 июня - 20 июня 1,9143 27 июня 1,9300 21 июня 1,9202 28 июня 1,9318 Средний курс за неделю 1,9125 Средний курс за неделю 1,9338

Средневзвешенный курс составил 0,0270 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 17 июня 0,0263 24 июня 0,0269 18 июня 0,0264 25 июня 0,0272 19 июня 0,0265 26 июня - 20 июня 0,0267 27 июня 0,0269 21 июня 0,0270 28 июня 0,0269 Средний курс за неделю 0,0266 Средний курс за неделю 0,0270

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0003 маната (0,1 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3921 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 17 июня 0,2892 24 июня 0,2945 18 июня 0,2896 25 июня 0,2933 19 июня 0,2889 26 июня - 20 июня 0,2940 27 июня 0,2943 21 июня 0,2947 28 июня 0,2942 Средний курс за неделю 0,2913 Средний курс за неделю 0,3921

(Автор: Сара Исрафилбекова. Реактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.