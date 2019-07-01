Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в понедельник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 1 июля подешевела на 45,6195 маната, составив 2367.1650 маната, серебра - на 0,1236 маната, до 25.8907 маната, унция платины подорожала на 34,306 маната, до 1420.9280 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 40,8 маната, составив 2614.4045 маната.

Название 1.07.2019 28.06.2019 Золото XAU 2367.1650 2412.7845 Серебро XAG 25.8907 26.0143 Платина XPT 1420.9280 1386.6220 Палладий XPD 2614.4045 2655.2045

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 1 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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