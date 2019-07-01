ЦБ Узбекистана: Рост доллара и евро к суму стабилен

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать со второго июля, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Согласно данным Центробанка, доллар стоит 8574,74 сума, а евро — 9747,76.

В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (+26,60 на прошлой неделе и +14,40 на этой), евро ведет себя нестабильно.

На прошлой неделе европейская валюта подскочила на 165,96, хотя ранее показывала резкое снижение. На этой недели евро стабильно растет к суму (+15,80).

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам.

Изменения в курсе носят еще и сезонный характер, так что после значительных колебаний и снижения в определенные периоды вполне возможно некоторое укрепление сума.

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