Национальный банк Грузии обновит купюру

2 июля 2019 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С первого октября в Грузии будет выпущена в оборот новая купюра номиналом 10 лари, передает Trend со ссылкой newsgeorgia.ge.

Об этом заявил президент Национального банка Коба Гвенетадзе.

На лицевой стороне новой банкноты будет размещен новый портрет грузинского поэта Акакия Церетели с улучшенным качеством рельефности и объемом, а также отрывок из его стихотворения «Весна», изображение цветущей ветки и ласточки.

На оборотной стороне банкноты будет изображена картина грузинского живописца и графика Давида Какабадзе «Имерети — мать моя» и государственный герб Грузии.

«Сегодня мы представляем последнюю обновленную банкноту номиналом 10 лари. На этом процесс обновления лари завершен», — сказал на презентации Коба Гвенетадзе.

Ввод в оборот обновленных банкнот начался поэтапно. Национальный банк Грузии с первого февраля 2016 года выпустил в обращение обновленные банкноты национальной валюты лари номиналом в 20 и 50 лари, а купюры номиналом в 100 лари с обновленным дизайном были выпущены в оборот по всей Грузии с первого ноября 2016 года. Банкноты номиналом в пять лари выпустили в оборот с первого сентября 2017 года.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Хазар Ахундов)

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