Золото и серебро в Азербайджане подорожали

3 июля 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в среду повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота третьего июля подорожала на 61,1915 маната, составив 2426.1550 маната, серебра - на 0,2283 маната, до 26.0514 маната, унция платины подешевела на 8,9845 маната, до 1412.0115 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,794 маната, составив 2657.2530 маната.

Название

3.07.2019

2.07.2019

Золото

XAU

2426.1550

2364.9635

Серебро

XAG

26.0514

25.8231

Платина

XPT

1412.0115

1420.9960

Палладий

XPD

2657.2530

2635.4590

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на третье июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 июля
Финансы 09:34
В Азербайджане расширяется денежная масса
Финансы 2 июля 13:08
Оборот по платежным картам в Азербайджане продолжает расти
Финансы 2 июля 10:33
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 2 июля 09:44
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 июля
Финансы 2 июля 09:44
Объем мгновенных денежных переводов в Азербайджане растет
Финансы 1 июля 17:42
Лента новостей
Активы энергооператора Азербайджана увеличились
Бизнес 10:25
Абэ считает, что переговоры по мирному договору с РФ нужно вести в спокойной обстановке
Другие страны 10:20
Утвержден раздел территории Гызылагаджского национального парка
Общество 10:12
Минздрав Азербайджана о переводе и восстановлении студентов
Общество 10:10
В Казахстане завершено строительство 50% протяженности газопровода «Сары-арка»
Энергетика 10:08
Узбекские авиалинии опубликовали график рейсов в Тбилиси
Бизнес 10:01
Оливер Стоун раздумывает над фильмом о Дональде Трампе
Другие страны 10:00
Турецкая полиция провела самую крупную операцию против наркоторговцев
Турция 09:58
В рамках проекта "Наш двор" жителям Баку передан очередной благоустроенный двор (ФОТО)
Общество 09:54