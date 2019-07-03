Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в среду повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота третьего июля подорожала на 61,1915 маната, составив 2426.1550 маната, серебра - на 0,2283 маната, до 26.0514 маната, унция платины подешевела на 8,9845 маната, до 1412.0115 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,794 маната, составив 2657.2530 маната.

Название 3.07.2019 2.07.2019 Золото XAU 2426.1550 2364.9635 Серебро XAG 26.0514 25.8231 Платина XPT 1412.0115 1420.9960 Палладий XPD 2657.2530 2635.4590

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на третье июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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