Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в среду повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота третьего июля подорожала на 61,1915 маната, составив 2426.1550 маната, серебра - на 0,2283 маната, до 26.0514 маната, унция платины подешевела на 8,9845 маната, до 1412.0115 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 21,794 маната, составив 2657.2530 маната.
|
Название
|
3.07.2019
|
2.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2426.1550
|
2364.9635
|
Серебро
|
XAG
|
26.0514
|
25.8231
|
Платина
|
XPT
|
1412.0115
|
1420.9960
|
Палладий
|
XPD
|
2657.2530
|
2635.4590
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на третье июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @badalov_rovshan
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