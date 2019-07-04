Золото и серебро в Азербайджане подешевели

4 июля 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в четверг понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота четвертого июля подешевела на 13,311 маната, составив 2412.8440 маната, серебра - на 0,0128 маната, до 26.0386 маната, унция платины подорожала на 11,8745 маната, до 1423.8860 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,6895 маната, составив 2650.5635 маната.

Название

4.07.2019

3.07.2019

Золото

XAU

2412.8440

2426.1550

Серебро

XAG

26.0386

26.0514

Платина

XPT

1423.8860

1412.0115

Палладий

XPD

2650.5635

2657.2530

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на четвёртое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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