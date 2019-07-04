Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

4 июля 2019 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого июля состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 1,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1092 дня. Процентная ставка будет составлять девять процентов годовых. Выплаты по процентам в течение периода обращения будут осуществлены шесть раз. Срок погашения облигаций – пятого июля 2022 года.

В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на четвертое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 350 млн манатов
Финансы 1 июля 21:12
Госбюджет Азербайджана за 2018 год исполнен с профицитом
Экономика 1 июля 11:57
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке
Финансы 28 июня 11:06
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение
Финансы 25 июня 18:05
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 21 июня 15:58
Минфин: Показатели инфляции в Азербайджане несильно будут отличаться от прогнозируемых
Экономика 21 июня 12:57
Лента новостей
В 2018 году "большая четверка" аудиторских компаний в Азербайджане получила более 55% всех договоров
Бизнес 15:40
Госкомстат Узбекистана назвал товары с самым высоким ростом цен
Бизнес 15:39
Ирландия заинтересована в совместных с Туркменистаном экономических проектах
Бизнес 15:36
В Баку пройдет финал Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019
Стиль 15:35
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Другие страны 15:30
ПЕА представляет проект "Независимый Азербайджан - шедевр Гейдара Алиева" (ФОТО)
Политика 15:13
Российская компания поставила первую партию медпродукции в Узбекистан
Бизнес 15:12
Holcim дал старт обсуждениям перспектив развития строительной индустрии
Бизнес 15:12
Туркменистан и Россия проведут переговоры по вопросам торговли и инвестиций
Бизнес 15:10