Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

4 июля 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) третьего июля составил 100,03 миллиона манатов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 99,5 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4966 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 37,05 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (21,8 тысячи долларов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 672 маната. За день были заключены 297 сделок по акциям.

Объем осуществленных операций РЕПО составил 499,92 тысячи манатов..

Официальный курс на четвертое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Центробанк Азербайджана об уровне инфляции в текущем году
Финансы 17:25
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 15:34
BP планирует начать бурение первой разведочной скважины на SWAP к концу года
Энергетика 14:49
Ровнаг Абдуллаев: участники стипендиальных программ SOCAR постоянно в центре внимания
Энергетика 13:22
SOCAR после ремонта приступила к экспорту своей нефти по Баку-Новороссийск
Экономика 13:08
SOCAR и ПРООН обсудили перспективные планы (ФОТО)
Энергетика 11:57
Лента новостей
Минналогов Азербайджана внедряет кассовые аппараты нового поколения
Экономика 18:32
Граждане Азербайджана смогут обращаться в службы занятости в электронном виде
Бизнес 18:27
В связи с повышением зарплат в Азербайджане у 94 тысяч человек увеличится пенсия более чем на 30 процентов
Общество 18:17
В Баку проходит очередная сессиия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 18:05
Азербайджанская компания Texno Gallery незначительно увеличила объемы продаж
Бизнес 17:57
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Другие страны 17:52
Премьер Пакистана встретится с Трампом в США 22 июля
Другие страны 17:50
Власти Флориды призвали жителей убивать игуан
Другие страны 17:47
Иран действует под полным контролем МАГАТЭ, заявили в МИД России
Другие страны 17:44