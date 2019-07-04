Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) третьего июля составил 100,03 миллиона манатов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 99,5 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4966 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 37,05 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (21,8 тысячи долларов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 672 маната. За день были заключены 297 сделок по акциям.

Объем осуществленных операций РЕПО составил 499,92 тысячи манатов..

Официальный курс на четвертое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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