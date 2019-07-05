Официальный курс маната к мировым валютам на 5 июля

5 июля 2019 09:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 5 июля установлен на уровне 1,7 и 1.9178 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

5.07.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9178

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1943

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0407

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8293

1 бразильский реал

1 BRL

0.4473

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1210

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1452

1 чешская крона

1 CZK

0.0753

100 чилийских песо

100 CLP

0.2504

1 китайский юань

1 CNY

0.2471

1 датская крона

1 DKK

0.2570

1 грузинский лари

1 GEL

0.6085

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2182

1 индийская рупия

1 INR

0.0247

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1390

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1821

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7256

1 израильский шекель

1 ILS

0.4770

1 канадский доллар

1 CAD

1.3019

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5933

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0244

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4112

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0895

1 молдавская лея

1 MDL

0.0949

1 египетский фунт

1 EGP

0.1026

1 норвежская крона

1 NOK

0.1992

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0198

1 польский злотый

1 PLN

0.4521

1 российский рубль

1 RUB

0.0268

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2535

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3555

1 турецкая лира

1 TRY

0.3028

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0547

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0660

100 японских иен

100 JPY

1.5760

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1355

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 09:38
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 4 июля 18:00
Центробанк Азербайджана об уровне инфляции в текущем году
Финансы 4 июля 17:25
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 4 июля 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 июля
Финансы 4 июля 09:34
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 3 июля 10:00
Лента новостей
Европейский банк реконструкции и развития обнародовал свои инвестиции в частный сектор Туркменистана
Бизнес 10:03
Туркменистан готовится к Каспийской выставке инновационных технологий
Туркменистан 10:01
Беларусь заинтересована в углублении продуктивного сотрудничества с Венесуэлой - Лукашенко
Беларусь 10:00
Азербайджан самый близкий друг Турции – итоги опроса
Турция 09:56
Израильтяне купят энергетического гиганта
Израиль 09:56
SOCAR о ходе модернизации буровой установки "Деде-Горгуд"
Энергетика 09:52
ЕС запустит в Центральной Азии программу по содействию перехода к зеленой экономике
Центральная Азия 09:52
Миллиардер из США погиб при крушении вертолета в районе Багамских островов
Другие страны 09:47
В рамках проекта "Наш двор" жителям Баку передан очередной благоустроенный двор (ФОТО)
Общество 09:47